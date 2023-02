Une classe de pédagogie active ouvrira à l’Institut Jean XXIII de Rochefort à la rentrée prochaine: «On doit arriver à un attendu mais le chemin peut être multiple»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des élèves en décrochage ou démotivés, des enseignants désengagés. C’est pour lutter contre ces phénomènes de plus en plus récurrents, que l’Institut Jean XXIII de Rochefort s’est tourné vers un enseignement moins traditionnel. Dès la rentrée prochaine, une classe de pédagogie active et participative sera proposée aux premières secondaires. « Certains professeurs se retrouvent parfois dans des situations délicates, car même en faisant de leur possible, ils n’arrivent plus à motiver des élèves qui ne se reconnaissent pas dans l’éducation proposée », constate Fabrice Remacle, le directeur.