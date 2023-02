Cinq amis lancent «Rire & Vous», une tournée de spectacles humoristiques à Sivry, Thuin et Beaumont

Olivier Dumeunier, Alexis Fronistas, Michaël Nuée, Jérôme Coquette et Dominique Mercier, cinq amis ont décidé de faire venir la culture humoristique dans leur région rurale de la Botte du Hainaut. Comment ? En créant « Rire & Vous ».

« L’idée c’est de dynamiser la région en proposant environ quatre spectacles humoristiques par an », explique Olivier Dumeunier. « On a déjà programmé les deux premiers. Ce sera Renaud Rutten le 10 mars à Sivry avec son show intitulé « Sans blague ». Il y a déjà près de 50 % des places qui sont parties. Le second, ce sera le 28 avril, l’artiste est tenu secret pour l’instant. On aimerait faire venir des humoristes belges, français. On verra comment cela évolue et si le public répond présent », ajoute-t-il.