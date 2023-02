Scandale au Parlement européen: l’avocat d’Antonio Panzeri charge Eva Kaili, «il veut simplement donner le nom de ceux qui ont corrompu ou pas avec lui»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La bataille entre Eva Kaili et Antonio Panzeri se poursuit par avocats interposés dans les médias. Ce week-end, répondant à nos confrères italiens de la « Stampa », le Grec Michalis Dimitrakopoulos a raconté, en revenant sur Panzeri, qu’il était sûr que ce dernier a faussement accusé sa cliente. « C’est un paradoxe juridique en Belgique que les criminels qui avouent et se repentent sont graciés et que ceux qui se battent pour leur innocence sont en prison, ce qui porte ainsi atteinte à la présomption d’innocence », dénonce l’avocat qui se bat pour obtenir la libération d’Eva Kaili. Il a également confirmé les « tortures » subies par la parlementaire grecque quand elle était en cellule.