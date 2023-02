Le Confluent Jazz festival démarre ce mercredi au Delta à Namur

Elle accueillera des artistes d’origine cubaine et guadeloupéenne et bien entendu également des artistes belges représentant des tendances plus actuelles.

Huit concerts sont au programme : Rosa Quartet mercredi à 15h (prix : 11€ ou 5€ pour les – 12 ans et réductions avec le Pass Delta), Lorenzo Di Maio mercredi à 20h30 (11€, réductions avec le Pass Delta), VAAGUE jeudi à 20h30 et Lander & Adriaan jeudi à 22h (16€ pour les deux concerts du jeudi, réductions avec le Pass Delta), Ruben Hernandez sextet vendredi à 20h et Sonny Troupé Quartet Add 2 vendredi à 21h15 (22€ pour les deux concerts du vendredi, réductions avec le Pass Delta), Fabrice Alleman Spirit One Clarity samedi à 20h et Ivan Paduart/Patrick Deltenre quartet samedi à 21h15 (22€ pour les deux concerts du samedi, réductions avec le Pass Delta).