Des stages «cinéma» et «créativité et jeux de société» au centre culturel de Couvin

Pour les 11-15 ans se tiendra un stage « cinéma », avec Régis Filieux, chaque jour de 9h à 16h. Les occupations seront variées : le cinéma à travers les âges et les genres, un atelier de critique cinéma, des jeux, un atelier « décors et costumes », la réalisation d’un court-métrage… Les jeunes doivent prendre pique-nique et collations. Prix : 50 euros.

Pour les plus jeunes, de 6 à 10 ans, aura lieu un stage « créativité et jeux de société », aussi de 9h à 16h, avec Anne-Pascale Jacob et Johanne Lepetit. Là aussi, les enfants doivent prendre pique-nique et collations. Le prix est également de 50 euros.