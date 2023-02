«Ça va tout chambouler»: cette proposition inattendue qui va changer la donne dans «Les Traîtres» sur RTL-TVI (vidéo)

Ce dimanche soir dans « Les Traîtres » sur RTL-TVI, Javier a été banni. Et les fidèles ont bien fait, puisqu’il s’agissait d’un traître. À l’issue de la soirée, Vanessa Matagne et Shauna Dewit se retrouvent seules, face à des fidèles prêts à tout pour aller le plus loin possible dans l’aventure.

Au moment de choisir qui elles allaient éliminer la nuit prochaine, les deux femmes ont reçu la visite de l’animateur, Fred Etherlinck, qui avait une proposition à leur faire : intégrer un des fidèles à l’équipe des traîtres. Une opportunité que Vanessa et Shauna vont manifestement saisir. Il faut dire qu’à deux contre huit, sans compter les soupçons qui pèsent sur elles, c’est une proposition à ne pas laisser passer.