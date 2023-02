Perturbations dans les écoles carolos ce mardi: les enseignants ne veulent pas du projet d’évaluation qu’on leur réserve et ils iront le dire à Paul MagnetteLes enseignants ne veulent pas du projet d’évaluation sanction!

Les actions se succéderont tout au long de cette semaine : le front commun syndical ira rendre visite à tous les présidents des partis représentés au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce mardi, une délégation des enseignants et des responsables syndicaux ira frapper à la porte de Paul Magnette, bourgmestre de Charleroi mais surtout président du PS. Une concentration est prévue dès 9 heures au parc Astrid. « Nous attendons plusieurs centaines de participants. De Charleroi, mais aussi de Mons, Nivelles, Buxelles ou encore de Liège. Un préavis a été déposé et de nombreux enseignants seront en grève. Il y aura donc inévitablement des répercussions dans l’enseignement obligatoire », déclare Thierry Delhoux, secrétaire régional CSC-Enseignement. Elles concerneront principalement l’enseignement fondamental et le secondaire. Même si des garderies seront organisées. Pour satisfaire à cette obligation, certaines Communes rassembleront les élèves dans un seul lieu. Pas de cours au programme, mais des activités pourront être organisées.

« Inacceptable ! »

« Le mal-être des enseignants n’est pas neuf, comme en témoigne leur participation massive aux actions syndicales menées depuis un an. Mais, le facteur déclencheur, la goutte qui a fait déborder le vase, est le projet d’évaluation des enseignants pouvant déboucher sur la fin de leur contrat. Nous ne sommes pas contre le principe de l’évaluation, mais en tant qu’encadrement et soutien au développement. Par contre nous nous opposons avec fermeté à l’évaluation sanction. Pour nous c’est inacceptable », résume Thierry Delhoux.