Moteurs: un Ardenne Moto Trail au programme du Bikers’Festival 2023 à Spa-Francorchamps!

Le Bikers’Festival sera un événement conjuguant les deux roues à tous les temps et toutes les modes. « Parmi les innombrables activités de ces deux journées sous le signe de la passion, impossible de louper l’Ardenne Moto Trail ! », annonce la structure theutoise DG Sport, qui poursuit : « Comme son nom l’indique, l’Ardenne Moto Trail est une balade de type ‘trail’ qui reposera sur deux boucles d’environ 200 kilomètres, avec une trace ‘soft’ pour la majeure partie des traileurs, et une trace ’aventure’ pour les plus expérimentés. Avec plus de 65 % du parcours consistant en des chemins typés trail, les participants pourront s’en donner à cœur joie. »

Florian Jupsin, au nom de DG Sport, ajoute : « Pour cet Ardenne Moto Trail, on propose un package complet. Qui comprend évidemment les roadbooks pour les journées de samedi et dimanche, mais aussi l’accès au paddock, à la zone de camping, un ticket accompagnant, une participation à la parade du samedi soir sur le ‘grand circuit’, un accès à la Bikers’Party avec son concert et ses food-trucks, mais aussi une participation au salon qui sera mis sur pied au cœur même du paddock et qui permettra à toute personne qui le souhaite de tester les nouveaux modèles proposés par les importateurs. Ajoutez à cela les repas de midi et soir le samedi et le repas de midi le dimanche, ainsi que l’incontournable t-shirt souvenir, et vous regorgez de bonnes raisons de ne surtout pas manquer cette première édition de l’Ardenne Moto Trail ! »

Une occasion de vous plonger dans une ambiance 100 % moto au cœur du Circuit de Spa-Francorchamps et découvrir ou redécouvrir les charmes d’une région qui compte parmi les préférées des bikers.