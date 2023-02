Dan profite d’une faille insolite dans un distributeur de billets et devient millionnaire: «Je me sentais comme un homme des cavernes découvrant le feu»

Une faille qui apparaît toutes les nuits, entre 1h et 3h du matin. « Je me sentais comme un homme des cavernes découvrant le feu », raconte-t-il à Vice.

Dan Saunders, un barman australien, a passé une drôle de soirée. Au cours d’une soirée, il se retrouve, éméché, face à un distributeur de billet et exploite une faille qui va le rendre millionnaire, rapporte The Sun. Alors qu’il essayait de transférer de l’argent entre ses comptes épargnes et de crédit, la banque lui affiche un message d’erreur mais lui donne quand même l’argent liquide, sans lui débiter sur son compte !

Grâce à cet argent, Dan vit comme un prince : hôtels de luxe, restaurants gastronomiques, jet privé pour lui et ses amis... pour des dépenses d’un total de 1,6 millions de dollars australiens (1 million d’euros). « Les gens m'ont juste donné leurs rêves et je les ai réalisés », déclare-t-il.

Trois ans après les faits, il a finalement été inculpé de 111 chefs d’accusation et a était condamné à un an de prison : « Je me suis juste assis, j'ai plaidé coupable et j'ai en quelque sorte laissé tout se dérouler devant moi ». Il est redevenu barman par la suite.