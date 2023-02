Trois élèves se rendent à la police après avoir tenté de mettre le feu à leur école à Louvain

Les services d’urgence ont été appelés pour un incendie dans les toilettes de l’école vendredi après que des élèves ont entendu qu’un feu avait été allumé et soient allés vérifier eux-mêmes. Les élèves ont également immédiatement prévenu un enseignant et un employé de l’école, qui a pu éteindre rapidement le feu. L’alarme incendie s’est également déclenchée, entraînant l’évacuation complète de l’école.

« Le même jour, deux suspects mineurs se sont présentés à la réception de la police », a déclaré le parquet de Louvain. « Un troisième a appelé la police et a déclaré qu’il était également présent et avait filmé les événements. Tous trois ont déclaré avoir pris une bouteille de gel alcoolisé dans la classe de chimie après les cours pour mettre le feu à quelque chose. »

Avec cela, le trio s’est rendu aux toilettes, où l’un d’entre eux a enduit le couvercle des toilettes avec le gel alcoolisé et y a mis le feu, a déclaré le bureau du procureur : « Une flamme de couteau s’est produite après quoi ils ont paniqué et ont rapidement quitté l’endroit. Après l’alarme incendie, ils ont réalisé que c’était leur faute et ont discuté des faits. Le soir, ils ont décidé de se rendre. Ils ont eux-mêmes réalisé qu’ils étaient en faute et, de leur propre aveu, n’avaient aucune mauvaise intention. »