Près de 24% de magasins vides en centre-ville binchois: «En mai, une rencontre va être organisée entre propriétaires, commerçants et repreneurs potentiels»

Verviers est lanterne rouge (avec 46,6 % de cellules vides), vient ensuite Arlon (24,9 %) puis Binche (23,9 %) et La Louvière (22,6 %).

Entre 2021 et 2022, ce taux a hélas progressé de 0,9 % à Binche. Mais à La Louvière, c’est + 2,6 % de cellules vides de plus en l’espace d’un an.

L’échevine du Commerce Natacha Leroy. - DR

Natacha Leroy, échevine MR du Commerce à Binche, donne une interprétation nuancée de ces chiffres pour la Cité du Gille. « Peu importe le taux : ce qu’il faut voir, c’est la diversité et la qualité des commerces existants. Et là, je trouve que Binche se défend plutôt pas mal par rapport à d’autres centres villes du Hainaut. Bien sûr, on va dire que je préfère voir le verre à moitié plein ».

Une brasserie rue Robiano

L’échevine détaille trois actions majeures qui vont être mises en place à Binche pour tenter de remédier au problème spécifique des cellules vides. « Un phénomène qui se concentre principalement sur la rue de Mons, l’avenue Wanderpepen et la rue Robiano.