«Sans la fenêtre triple vitrage, ma fille serait morte»: Isabelle entend des détonations à Jumet, on a tiré à 4 reprises dans sa fenêtre! (photos)

Un drame a bien failli se produire ce dimanche soir, rue des Coupeurs à Jumet. Isabelle, 34 ans, n’ose même plus dormir chez elle… Et pour cause : sa fille de 9 ans se trouvait juste devant la fenêtre, quand quatre coups de feu ont été tirés ! La petite fille s’apprêtait à aller dormir, et voulait d’abord se faire un lait chaud.

L’enfant se tenait donc devant le micro-ondes, juste devant la fenêtre, quand les coups de feu ont débuté…