Chantier du tram à Liège: les travaux de voirie débutent ce mardi entre l’Opéra et la rue Joffre

La zone de chantier sera située sur le trottoir et sur une partie de la voirie du côté de l’Îlot Saint-Michel. « Cette phase de travaux ne perturbera pas la circulation automobile », assure-t-on. « Les piétons seront invités à emprunter le passage du côté de la place de la République Française. Les commerces de l’Îlot Saint-Michel restent accessibles. »

Dans le cadre du chantier du tram de Liège, des travaux de voirie seront réalisés en face de l’Opéra, au pied de la rue Joffre, dès ce mardi 7 février et jusque fin avril, annonce ce mardi le TEC.

Parallèlement, de nouveaux travaux de voirie ont également débuté ce lundi dans le quartier Saint-Léonard et dureront jusqu’à ce vendredi 10 février.

La rue Lambert Grisard sera en effet fermée à la circulation du côté du quai mais elle reste accessible via la rue Saint-Léonard. En venant du quai Saint-Léonard, une déviation est mise en place via la place des Déportés et la rue Saint-Léonard.