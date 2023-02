Encore un commerce victime de la crise: la boutique de pâtisserie fine «Pâtiss’On» baisse le rideau à Hannut

« Pâtiss’On », la petite boutique de pâtisserie fine, biscuiterie et chocolaterie 100 % lactose, ferme définitivement ses portes après trois ans d’activité (un an et demi d’ouverture officielle). C’est sur les réseaux sociaux que Priscille Delacourt et Maël Roche ont annoncé la nouvelle. L’enseigne était localisée à Thisnes (Hannut). - FB

« Malheureusement, toute belle chose a une fin, et les récents événements, par lesquels tout le monde est affecté, nous affectent nous aussi. Le coût des matières premières a drastiquement augmenté, tout comme celui de l’énergie. Ce sont en effet les deux points les plus importants qui ne nous permettent plus de pouvoir continuer l’aventure », écrivent-ils sobrement sur Facebook.

Pâtisserie sans lactose Des pâtisseries sans lactose et à la farine d’amande. - FB

Respectivement chef de cuisine et chef pâtissier, Priscille et Maël avaient choisi de s’orienter vers une pâtisserie fine française. Chaque pâtisserie était cuisinée sans lactose, sans protéines de lait de vache et à la farine d’amande. Des choix ambitieux, motivés par des raisons de santé. En effet, Priscille est intolérante au lactose tandis que son fils, Flynn, est galactosémique.