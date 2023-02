Assises du Brabant wallon: sept hommes et cinq femmes pour juger Maxime Van De Woestyne à partir de jeudi

La défense de Maxime Van De Woestyne sera assurée par Me Pierre Deutsch et Me Arthur André et l’accusation sera soutenue par l’avocate générale Estelle Arpigny. Me Mathilde Dasnoy-Sumell, Me Florence Coulonval, Me Sébastien Delhez, Me Jacques Bertone et Me Denis Bosquet défendront les intérêts des parties civiles.