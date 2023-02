Evere propose une motion pour la libération d’Olivier Vandecasteele

À Evere, le chef de groupe de la Liste du Bourgmestre (LB) va déposer une motion au prochain conseil communal pour réclamer des actions auprès des autorités. Ce texte fait suite au traitement subi par Olivier Vandecasteele.

Pour rappel, ce Belge a été arrêté le 24 février 2022 en Iran. Incarcéré dans la prison d’Evin jusqu’en août, il a été transféré dans un lieu inconnu et condamné en janvier à 28 ans de prison. Avec ce texte, le conseil communal everois montrerait son soutien à la situation d’Olivier Vandecasteele et exhorte le gouvernement fédéral, l’ambassadeur de Belgique en Iran et l’ambassadeur d’Iran en Belgique de « mettre en œuvre toutes les procédures diplomatiques possibles pour faire libérer Olivier Vandecasteele en urgence » et de veiller à la dignité des conditions de détention.