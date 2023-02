La crèche Mippie en Moppie, où un enfant y avait été photographié attaché à un lit avec du ruban adhésif, doit fermer définitivement

La semaine dernière, la crèche 2 du même groupe à Keerbergen a également perdu sa licence.

Le 14 novembre, l’agence flamande Opgroeien, en charge de l’Enfance, avait procédé à la fermeture temporaire de la crèche Mippie et Moppie 2 à Keerbergen «en raison de l’urgence» après avoir reçu des photos montrant un enfant attaché à un lit avec du ruban adhésif. Moins d’une semaine plus tard, les quatre autres garderies du groupe - à Hofstade, Zemst, Weerde et Keerbergen - ont également été suspendues avec effet immédiat, jusqu’au 23 janvier.