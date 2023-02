La Maison de Jeunes OXYjeunes a remis des brevets aux nouveaux animateurs et coordinateurs de centres de vacances.

Cette formation d’animateur s’étale sur un an et se divise en deux phases : 150 heures de formation théorique et 150 heures de stages pratiques, dans un centre de vacances agréé par l’ONE.

« Être animateur en centre de vacances, c’est construire des activités, des animations, des projets… pour installer l’ambiance des vacances » signale Anaïs Gilot, attachée de communication. « Et surtout mettre en place les outils nécessaires pour permettre l’évasion, l’amusement et le développement de projet en « co-construction » avec les enfants.