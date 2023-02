Refusant de se rendre à l’hôpital, un homme emprisonne sa femme à Landegem avant de se faire arrêter

L'homme s'est finalement rendu aux unités spéciales et personne n'a été blessé, indique le parquet de Flandre orientale.

Les faits se sont produits lundi après-midi dans une maison de la Brouwerijstraat à Landegem. L'homme âgé devait aller à l'hôpital, mais il a refusé. La police a été appelée après un signalement inquiétant d'une possible situation de danger, indique le bureau du procureur, qui souligne que personne n'a été blessé. La femme a pu quitter la maison et l'homme s'est rendu aux unités spéciales de la police, qui avaient été appelées. L'homme a été transféré à l'hôpital pour examiner son état physique et psychologique.