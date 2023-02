Un espace de coworking pour les étudiants en projet dans le quartier d’Hodimont, à Verviers

Le Comité Étudiant Essalem Verviers s’engage à soutenir des jeunes en renforçant leurs compétences scolaires et professionnelles et en valorisant la diversité pour faire une différence positive dans la société. À l’issue du blocus étudiant de ce début d’année 2023, le comité a présenté son nouveau projet : la création d’un espace de coworking estudiantin.

La récolte des dons a débuté par un premier soutien financier de l’entreprise Engie qui envisage aussi de faire des dons en matériel et mobiliers de bureau. Des contacts avec la Fondation CERA et BNP-Paribas notamment sont en cours et le comité espère concrétiser les premières phases de ce projet avant la fin de cette année académique.

Déjà de nombreux étudiants

« Pour le moment, le blocus collectif se fait seulement en période d’examens mais ça représente déjà une bonne partie de l’année : décembre, janvier, d’avril à juin et le mois d’août. Mais, c’est sûr que si on développe ce projet, le but serait de laisser l’espace de coworking accessible toute l’année » rapporte Kamel El Fezzaoui.

Ce projet d’espace de coworking n’est pas venu par hasard. Le comité étudiant d’Essalem organise déjà, avec succès, un blocus collectif. « On a une quarantaine d’étudiants par jour pendant le blocus. Certains sont très réguliers, d’autres viennent occasionnellement. On a aussi des étudiants durant les examens. »

Le blocus collectif est organisé depuis plusieurs années dans les locaux de l’ASBL Essalem à Hodimont. « La localisation est un atout et l’aménagement des locaux peut être amélioré pour favoriser l’étude pour des étudiants de l’enseignement supérieur », estime le comité.

« Durant le blocus, je n’arrive pas à étudier chez moi et me déplacer en train puis en bus jusqu’à Liège simplement pour aller à la bibliothèque est une perte de temps. Je ne peux pas me permettre cela en période d’examens. Étudier au blocus collectif du comité m’aide et me motive : je suis dans une bonne atmosphère de travail, tout en restant à proximité de chez moi », témoigne une étudiante du comité.

« Ce projet, original et porté par des jeunes, répond donc à une réelle demande et s’adresse à un public déjà existant. Il porte des valeurs de justice sociale et de développement durable quand on sait qu’une grande partie des étudiants bénéficiaires viennent à pied pour étudier ou pratiquer du sport chez Essalem », conclut le comité qui espère pouvoir rassembler rapidement les fonds.