Deux scénarios possibles chez Intermarché by Mestdagh: revenir à la table des négociations ou reprendre l’action

Dans la vingtaine d’Intermarché « by Mestdagh » de Charleroi, on a assisté, ce lundi, à un retour à la normale. Même si le cœur n’y était pas… En région namuroise et liégeoise, par contre, plusieurs supermarchés sont restés fermés, malgré l’invitation des syndicats à reprendre le travail.

Stop ou encore

La semaine dernière, à l’issue du dernier conseil d’entreprise extraordinaire, le ton s’était durci entre les syndicats et la direction d’Intermarché/Mestdagh. Pour rappel, les deux parties sont divisées, et c’est un doux euphémisme, sur le modèle de franchise commerciale promis aux 51 anciens magasins intégrés Mestdagh. Pour la direction, ce passage vers la franchise est entouré de garanties concernant les conditions de travail et de rémunération du personnel au travers de la convention collective 32 bis. Côté syndical, on estime qu’elles sont tout simplement inexistantes !

Ce dialogue de sourds a eu pour conséquence le blocage du dépôt logistique de la rue du Colombier, à Gosselies : durant trois jours, aucun camion n’est entré ni sorti empêchant ainsi l’approvisionnement des magasins.