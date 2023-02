Stages ADEPS: on va vers un succès «historique» pour les deux semaines de congé au Carnaval

Le taux de remplissage des stages ADEPS est, selon les infos disponibles, de 44 %. Un taux jamais atteint à cette période de l’année (28 % l’an dernier) et qui témoigne du succès de ces stages offerts aux jeunes à un prix qui reste tout à fait abordable (à partir de 54 € , NdlR), se réjouit-on au cabinet de la ministre Valérie Glatigny.

« Ils donnent une opportunité à de nombreux jeunes de pratiquer une activité sportive durant leurs vacances scolaires. Si les chiffres records dont nous disposons s’expliquent en partie par l’allongement des congés de carnaval, ils font plus que doubler, et il reste encore deux semaines avant le début des congés ! », s’enthousiasme la ministre des Sports et de la Jeunesse, profitant de l’occasion pour féliciter l’ensemble des encadrants pour leur professionnalisme tout au long de l’année.