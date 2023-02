Des produits algériens et grecs à découvrir à Nalinnes Bultia: Comme en Grèce et Les Saveurs de Fella sont ouverts

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’épicerie grecque Comme en Grèce a ouvert ses portes le samedi 4 février. Jean et ses neveux étaient là pour accueillir les premiers clients. « De 9 heures à 18 heures, ça n’a pas désempli », se réjouit Jean. « Certains produits comme le vin, la feta et le miel sont vraiment bien partis, nous avons dû nous fournir de nouveau ! »

Un commerce familial. - Pauline Schumacker

Dans l’épicerie, les produits grecs sont nombreux et variées : huiles, vins, confitures, thés, miels, mais aussi une gamme de produits frais comme les olives et les sauces. Sur place, il est également possible de déguster des recettes typiques.