Attention si vous avez fait vos courses chez Colruyt: un produit retiré des rayons à cause de la possible présence d’une dangereuse bactérie

Les produits incriminés ont été vendus dans les magasins Colruyt de Belgique et via Collect&Go entre le 28/1/2023 et le 6/2/2023 inclus et portent les dates limites de consommation (DLC) des 21/2/2023, 26/2/2023 et 28/2/2023.

Les clients qui ont acheté ce produit sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé, ajoute Colruyt qui précise que les produits concernés ont été retirés des rayons.