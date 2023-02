La famille d’Huseyin habite Kahramanmaraş, épicentre du terrible tremblement de terre, en Turquie: «Notre quartier a été rayé de la carte»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lundi 6 février, 3h du matin. Le téléphone d’Huseyin, un Carolo de 44 ans travaillant dans l’informatique à La Hulpe, sonne. Huseyin décroche, les yeux encore à moitié clos.

Au bout du fil, Ali, le père de sa femme, est complètement affolé. « Il y a eu un tremblement de terre dans notre ville, en Turquie », informe Ali.

Originaires de Kahramanmaraş, Huseyin et sa femme ont beaucoup de famille qui habite sur les lieux du tremblement de terre qui a secoué la Turquie. « Je n’ai plus dormi de la nuit, j’étais scotché à la télé et sur mon téléphone, en attendant des nouvelles », explique Huseyin…