Des pigeons morts à Jemeppe-sur-Sambre: les services communaux recommandent la plus grande prudence aux particuliers

La découverte remonte à la semaine dernière. Quatre pigeons morts ont été retrouvés à proximité de l’administration communale de Jemeppe-sur-Sambre. Dans le contexte de la grippe aviaire qui circule actuellement en Belgique, le service Environnement de la commune en a informé la Division Nature et Forêt (DNF) et la population via son site internet.