La rue Féronstrée fermée sur toute sa largeur: des stewards doivent aider les clients à cheminer sur le chantier du tram à Liège (vidéo)

Sur place, c’est la désolation. Dans la partie la plus étroite de la rue Féronstrée, comprise entre la rue Saint-Georges et la place Saint-Barthélemy, tout est à ciel ouvert. Le chantier du tram s’étend en effet depuis lundi de façade à façade, ne laissant plus de place au cheminement des piétons.

« C’est une solution embêtante, c’est vrai, reconnaît Daniel Wathelet, le porte-parole du TEC pour le tram. Mais c’est pour aller plus vite. »