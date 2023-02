Deux kinés du Standard ouvrent un centre dédié à la rééducation sportive à Tiège

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Fermé depuis plusieurs mois, le bâtiment qui abritait la salle de fitness Techno-Sport à Tiège a retrouvé une nouvelle vie depuis ce lundi. En effet, un nouveau centre médico-sportif s’y est établi. Et la première partie dédiée à la kinésithérapie sportive et la rééducation des patients a ouvert ses portes depuis ce lundi. Elle sera chapeautée par Maxime Crosset et Steve Lenglois, deux kinés travaillant aussi pour le Standard de Liège.