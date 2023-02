Les hackers vont jusqu’à se déguiser pour s’infiltrer dans les entreprises afin de mieux les pirater

Cela ressemble à une scène des sagas Ocean Eleven ou Mission impossible, mais la technique devient de plus en plus une réalité, constate G4S, l’un des leaders du secteur de la sécurité. « Les cybercriminels ne peuvent plus opérer exclusivement derrière leur ordinateur portable. Aujourd’hui, pour réaliser certaines cyberattaques, il faut également pénétrer physiquement sur les lieux. Cela leur permet d’accéder au réseau local, par exemple via une salle de conférences non sécurisée ou un téléphone d’entreprise », explique Yannick De Smet de G4S Academy.

Contrôler les caméras

Concrètement, les hackers se déguisent, par exemple, en employés ou en consultants informatiques externes pour pénétrer dans les bureaux de grandes entreprises. Ils utilisent des techniques « old school » en se faisant aussi passer pour des clients. « Ils volent des badges, des ordinateurs portables ou trouver les informations utiles à la mise en place de l’attaque », décrit le spécialiste. Une autre technique plus récente consiste pour les cybercriminels à s’introduire dans le réseau de caméras pour récupérer des informations sensibles.