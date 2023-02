Une 4e édition des RDV de Ann au De Ultieme Hallucinatie, célèbre brasserie à Bruxelles: «Faire revivre les cafés philo mais avec du vin en plus»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La formule a un peu évolué mais l’objectif est toujours le même : échanger sur un sujet autour d’un bon verre de vin. « Avant il y avait aussi de la musique mais cela faisait un peu trop et on ne pouvait pas approfondir les thématiques donc on s’est recentré sur le vin et les débats », explique Ann Vandenplas qui revient pour une 4e édition des RDV de Ann le 15 février.