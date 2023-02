Au Sporting de Charleroi, le maintien ne peut pas être le seul objectif

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis son retour au Mambourg il y a un peu plus de deux mois, Felice Mazzù a régulièrement évoqué la lutte pour le maintien au moment d’évoquer les ambitions sportives de ses ouailles. « On affronte un candidat pour le titre alors qu’on est actuellement une petite équipe, qui joue sa survie en D1A », avait-il dit, en substance, avant la réception de l’Union Saint-Gilloise il y a une grosse semaine. « C’est vous qui parlez de Top 8, mais moi, depuis que je suis ici, je dis clairement que l’objectif est le maintien », a-t-il d’ailleurs encore répondu en conférence de presse ce dimanche à Malines au moment d’évoquer les deux points perdus dans la course aux Europe Playoffs. Avant de tout de même ajouter : « On verra en avançant dans les matches si on peut espérer davantage. »