On a frôlé la catastrophe à l’Enduro du Touquet: un motard roule sur un autre en pleine course (vidéo)

Cyril Genot (Honda) deuxième, Yentel Martens (Honda) troisième, seul l’Anglais Todd Kellett (Yamaha) a privé la Belgique d’un succès lors de la 47e édition de l’Enduropale du Touquet samedi en France. Victorieux de 4 des 5 courses du championnat de France de courses sur sable cette saison, Kellett, 26 ans, a dominé de bout en bout la célèbre course qui se déroule durant trois heures environ. Daymond Martens (Honda), vainqueur en 2017, a pris la 6e place.

Outre l’aspect purement sportif, on retiendra également une image qui nous a fait froid dans le dos. Lors de cette course, disputée sur les plages du Nord de la France, un pilote a roulé sur un autre, sans s’arrêter. Blessé, il s’est relevé par la suite. Quant au pilote qui n’a pas évité l’accident, il ne s’est pas arrêté.

Nos confrères de la Voix du Nord ont eu le témoignage du pilote fautif qui s’est empressé de s’excuser après coup. « Quelqu’un est tombé devant moi, je ne savais pas quoi faire. Je ne pouvais pas me décaler à gauche ou à droite, car je ne savais pas ce qui arrivait. J’ai préféré accélérer en levant l’avant de la moto pour ne pas lui faire mal. J’ai carrément paniqué. Je ne suis pas bien avec ça, ça n’était pas mon but de rouler sur lui. Après, je ne pensais qu’à ça pendant la course ».