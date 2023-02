Le mystère de l’hôtel de ville de Verviers qui vire au rose

Le bas de la façade de l’hôtel de ville et tout son pourtour changent de couleur. Lors de la restauration de la vénérable bâtisse relevant du Patrimoine exceptionnel de Wallonie, on avait donné une belle livrée blanche aux murs et recouvert le soubassement d’une couleur grise qui uniformisait le coup d’œil, car les pierres de calcaire n’étaient plus de prime jeunesse et avaient pris parfois des tons très divers. Cela donnait au bâtiment une belle allure, se fondant un peu dans le paysage et mettant bien en relief portes, fenêtres et clocheton.

Cela, c’était voici une dizaine d’années, à l’époque de la restauration. Mais depuis, des traînées rosées ont recouvert la couleur grise appliquée sur les pierres de taille du bas. De premières coulées avaient déjà été remarquées dès avant les inondations de juillet 2021. Mais depuis, elles sont de plus en plus visibles.

D’où viennent-elles ? Eh bien, c’est un peu mystère et boule de gomme.