Fusillade devant la Taverne Binchoise: «L’ambiance de la soirée de soumonces a été bonne comme les quatre premières»

Mickaël Tsoullou, patron de la Taverne Binchoise, se disait sous le choc dimanche en début d’après-midi après l’incident de samedi soir dans et surtout à l’extérieur de son établissement. La soirée qui a suivi lui aura fait beaucoup de bien. La clientèle était, en effet, au rendez-vous et elle a tenu à lui marquer son soutien. « Les clients ont compris qu’il ne fallait pas faire d’amalgame entre la Taverne et ces bandes. Il y a eu du monde lors des soumonces et l’ambiance était très bonne comme elle l’a été lors des quatre premières. Cela fait un an et demi que j’ai repris l’établissement et il n’y a jamais eu de gros problème à l’intérieur. Maintenant, je ne dis pas que je n’ai jamais dû appeler la police pour des faits devant l’établissement. », nous a-t-il confié.