Une société verviétoise développe un concept de boîte aux lettres intelligente pour retirer ses colis

Installée à Maison-Bois, la société io-Box SPRL est spécialisée dans la fabrication de boîtes aux lettres pour l’intérieur et l’extérieur d’immeubles à appartements. Elle vient de développer un tout nouveau concept assez innovant en lançant son colis pack intelligent pour immeubles à appartements. Ce système va permettre aux habitants et sociétés de ces immeubles de recevoir directement le colis dans le hall d’entrée et non plus dans un point de dépôt extérieur.