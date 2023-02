Dix-sept kilos de cocaïne, 65 kg de cannabis et plus de 4.000 pilules d’ecstasy découverts

L’enquête a démarré le 22 juin 2021, lors de l’interception sur l’autoroute E411 d’un livreur de l’association, qui transportait 62 pacsons de cocaïne et près de 1.000 euros en cash. Des écoutes et des repérages téléphoniques ont permis de remonter la filière et une perquisition dans un kot a débouché sur la découverte de 15 kg de cocaïne, 65 kg de cannabis et plus de 4.000 pilules d’ecstasy. Des peines allant jusqu’à six ans d’emprisonnement ferme ont été requises. Les avocats de la défense plaideront le 20 février.

D’après le ministère public, les stupéfiants retrouvés dans le kot d’un étudiant de l’ULB représentaient une valeur marchande de 2,5 millions d’euros. Le jeune homme affirme qu’il avait «sous-loué» son kot pour se faire un peu d’argent, et n’était pas au courant de ce qui y était entreposé. Le ministère public ne croit pas à cette explication: selon la substitut, le contenu des écoutes téléphoniques montre que l’ensemble des prévenus étaient au courant du trafic, organisé de manière professionnelle avec des nourrices chargées de garder les stupéfiants, des livreurs qui prenaient tous les risques sur les routes du Brabant wallon et de Bruxelles, des «dispatchers» qui fournissaient les adresses de livraison via l’application Télégram et la drogue chaque jour.