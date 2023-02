Coupe du monde des clubs: Courtois, Hazard et Benzema ne sont pas du voyage...dans un premier temps!

Blessé en plein échauffement avant le coup d’envoi à Majorque dimanche suite à une blessure à l’aine, Thibaut Courtois avait dû déclarer forfait pour la rencontre perdue (1-0) en Liga ce week-end.

Le Diable rouge ne figure pas non plus sur la liste des 22 joueurs retenus par le Real Madrid pour disputer la demi-finale du Mondial des clubs contre Al Ahly mercredi à Rabat, selon la liste diffusée ce lundi par le coach Carlo Ancelotti. Mendy, Lucas, Militao, Hazard, Courtois et Benzema restent ainsi à Madrid pour soigner leurs blessures. Les examens plus approfondis réalisés par l’international belge n’indiquent cependant pas de déchirure, ce qui est assez rassurant pour la suite de sa saison.

Le déplacement à Majorque marquait le seizième match manqué pour blessure par le gardien belge depuis son arrivée au Real en 2018, le sixième cette saison (cinq pour une sciatique). Face à Al Ahly, ce chiffre grimpera à dix-sept, mais le club madrilène met tout en œuvre pour pouvoir retaper son portier titulaire d’ici l’hypothétique finale de la Coupe du monde des clubs qui se tiendra ce samedi, bien qu’il semble déjà acquis que le staff médical ne donnera son feu vert uniquement si Courtois est à 100 %. A l’instar de Benzema finalement, alors que pour Eden Hazard, un retour si rapide n’est pas à l’ordre du jour.

Au-delà de ce tournoi, c’est surtout un soulagement pour le club qui s’apprête à passer des semaines très chargées avec notamment une double confrontation en Ligue des champions face à Liverpool.