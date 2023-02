Attentat au musée juif: Me Sébastien Courtoy s’en sort indemne

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la suite d’une plainte collective déposée par les avocats des parties civiles contre le ténor du barreau Me Sébastien Courtoy pour les propos qu’il a tenus à leur encontre lors du procès de l’attentat au Musée juif de Belgique, procès qui s’était tenu – pour rappel – de la fin de l’année 2018 au début de l’année 2019 devant la cour d’assises de Bruxelles, le conseil de discipline des barreaux francophones s’est – enfin – penché sur les seize « griefs » et « manquements aux devoirs de confraternité et de délicatesse » reprochés à l’avocat du terroriste Mehdi Nemmouche.