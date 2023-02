Auto: Stoffel Vandoorne devient pilote de réserve chez Peugeot

Par Thierry Wilmotte et T.W.

Cela sonnait comme une évidence à partir du moment où il avait rejoint le groupe Stellantis en devenant l’équipier de Jean-Eric Vergne au sein de l’équipe DS de Formule E. Mais la chose a mis du temps à se dessiner. Lundi enfin, Peugeot a annoncé que le Roularien rejoindrait la marque au Lion en qualité de pilote de réserve sur le 9X8 Hypercar du constructeur français.

« J’ai quelques affaires à régler en WEC »

« Je suis très heureux de rejoindre Peugeot comme pilote de réserve pour la saison 2023 de WEC. C’est génial d’être de retour dans le monde des courses d’endurance où j’ai quelques affaires à régler », a lancé Stoffel Vandoorne (30 ans) sur Twitter. En 2021, l’ancien pilote de Grand Prix avait terminé 2e du Mondial d’Endurance (WEC) en catégorie LMP2, avec l’écurie Jota Sport.

Déjà engagé en championnat du monde de Formule E où il défend son titre au sein de l’écurie DS Penske, voilà qui va compléter un agenda bien chargé, en plus du fait qu’il sera également pilote de réserve de Fernando Alonso et Lance Stroll au sein de l’écurie Aston Martin F1 !

Ouverture à Sebring

La saison 2023 de WEC s’ouvrira les 11 et 12 mars avec le prologue à Sebring aux États-Unis. Une semaine plus tard, le circuit américain sera aussi le théâtre de la première manche avec les 1.000 miles de Sebring. Les 6 Heures de Spa, manche belge du championnat, se dérouleront le samedi 29 avril et feront office de répétition générale avant les 24 Heures du Mans (10-11 juin).