La police fédérale vient de sortir la dernière édition de son Moniteur de la Sécurité, un outil qui permet de connaître les inquiétudes de la population en rapport avec les questions liées à la sécurité. Il est basé sur un questionnaire envoyé en 2021 à un certain nombre d’habitants dans tout le royaume. Et si le nombre de répondants est suffisamment représentatif, il permet d’avoir une vision du sentiment d’insécurité et de ses causes dans des zones plus spécifiques.

À La Louvière, 242 personnes âgées de quinze ans et plus (111 hommes et 131 femmes) ont répondu au questionnaire de la Police Fédérale. Celui-ci était notamment consacré aux faits qui étaient un problème (tout à fait, un peu, pas vraiment ou pas du tout) aux yeux des Louviérois.

Dans la catégorie cambriolages et vols, pour 17,28 % des Louviérois interrogés, ce sont les vols ou les démolitions de « quelque chose sur la voiture », qui sont « tout à fait un problème ». Viennent ensuite les cambriolages dans l’habitation (10,13 %) et juste derrière les vols dans les voitures (10,05 %). Loin devant les vols de motos et cyclomoteurs (5,10 %), les vols de voiture (5,01 %), les vols à la tire (4,50 %) et les vols de vélos ou trottinettes (3,27 %).