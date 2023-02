Fin de la grève des accompagnateurs de train à Liège, mais ceux de Welkenraedt se tâtaient

Selon Anthony Signorino, permanent CGSP, les discussions avaient été tendues à Welkenraedt. Mais à 21h30, il soulignait qu’on se dirigeait vers une reprise du travail mardi « sauf peut-être quelques cas isolés ». Dans ce cas, l’un ou l’autre train Eupen-Ostende, Welkenraedt-Courtrai, Spa-Aix et Liège-Welkenraedt pourrait être supprimé. Selon Anthony Signorino, la SNCB a promis que l’on allait passer de 606 agents Sécurail à 656, à l’échelle du pays. On mettrait davantage d’agents de ce service sur les premiers et derniers trains de la journée et certains convois «à risques» comme ceux de Maestricht, à certaines heures. Marc Eyen, de la CSC Transcom, soulignait cependant que l’on semblait se diriger vers un apaisement à Welkenraedt.