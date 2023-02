«Un thermomètre qui affiche -30 degrés...»: comment survivre dans l’impitoyable grand froid nord-américain

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On ne s’y fait jamais, on s’adapte du mieux que l’on peut, le temps que ça passe ». Voici les quelques mots que je sors du tac au tac, comme un réflexe que j’aurais appris depuis mon plus jeune âge, lorsque je suis interrogé sur les températures glaciales que le Canada rencontre durant l’hiver. Un hiver interminable, qui se manifeste dès les premiers jours du mois de novembre pour ne vivre ses derniers soubresauts que cinq mois plus tard, en avril. Une période indigeste où la neige règne en maître et à laquelle on ne peut malheureusement pas échapper.