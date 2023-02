Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les gars, ressentez cette ambiance, c’est pour cela qu’on joue au football ». « Amadou, bien joué frère ». « Kiki, vas-y, vas-y ». Voilà quelques exemples des paroles de Jan Vertonghen lors de la rencontre entre le Sporting d’Anderlecht et l’Antwerp il y a quelques jours. Une immersion dans le match du Diable rouge réalisée par le RSCA et diffusée dans une vidéo devenue presque virale. Un plongeon sans filtre dans l’univers d’un joueur professionnel en pleine rencontre. Dans le cas de Vertonghen, la preuve ultime que s’il y a bien quelqu’un qui commande les Mauves sur le terrain, c’est le défenseur central de 35 ans. Guère une surprise eu égard au CV de l’intéressé. Mais une amplification du phénomène suite à la mise à l’écart de Wesley Hoedt – il est désormais à Watford –, et des choix de Brian Riemer de placer Bart Verbruggen dans les buts à la place de Hendrik Van Crombrugge et d’utiliser avec parcimonie Adrien Trebel et Lior Refaelov.