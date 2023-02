Les écoliers de La Gleize et de Walk vont élever des œufs de saumon

Le projet se déroulera dans les semaines qui suivent. Fin janvier, le CR devait venir présenter le projet et installer l’aquarium dans l’école, dans une pièce non chauffée et relativement calme. Quelques jours plus tard, le CR amènera les œufs à l’école. Pendant deux mois, de février à fin mars, les élèves devront prendre soin des alevins. Tous les jours, ils devront retirer les œufs et les alevins morts, vérifier que l’aquarium est à 8ºC (+/- 0,5ºC) et que l’eau est claire. Il s’agira aussi de remplir la fiche de contrôle. Pour s’assurer de la bonne conduite du projet et du bon fonctionnement du matériel, le CR effectuera une visite hebdomadaire. Il est d’ailleurs nécessaire de prévoir une visite de contrôle lors de la semaine de vacances de Carnaval. À l’issue des deux mois d’expérience, les élèves déverseront les alevins dans un ruisseau proche de l’école à déterminer avec le DNF après avoir réalisé un indice biotique.