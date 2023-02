Le nouveau gestionnaire du partenariat d’Anderlecht démissionne suite à des messages haineux: c’était un fan du Standard (photos)

Le nouveau « Partnership Manager » du RSCA, cette personne chargée de maintenir des liens étroits avec les sponsors du club, avait commencé à travailler normalement à Anderlecht. Après qu’il ait été révélé que l’homme est un fan notoire du Standard et que cette personne ait fait des remarques désobligeantes sur le RSCA par le passé, les messages de haine des fans du Sporting ont commencé à pleuvoir. À un point tel qu’il a lui-même décidé de quitter son emploi !

Procédure de sélection

Concrètement, le Sporting d’Anderlecht était à la recherche d’un nouveau Partnership Manager depuis la fin de l’année dernière, après le départ du précédent. Suite à une procédure de sélection, le RSCA semblait avoir trouvé la personne idoine pour ce poste. Le gestionnaire du partenariat est un pion important dans la cellule commerciale d’un club. Il est responsable des contacts stratégiques, des relations et des campagnes des partenaires commerciaux. Seulement, l’homme en question s’est avéré être un fervent supporter du Standard et ne s’était pas exprimé gentiment sur les réseaux sociaux à propos du RSC Anderlecht et de ses supporters par le passé.

Ces messages ont depuis été supprimés, mais le mal était fait. Les messages publiés sur Twitter ont entraîné des réactions violentes chez certains supporters d’Anderlecht. Ces derniers étaient furieux. L’homme lui-même a alors décidé de prendre du recul et de ne plus travailler pour Anderlecht. C’est ce qu’a communiqué le club dans une lettre adressée aux supporters.

Cesser les insultes

Une communication aux fans confirme cette information et leur demande également de cesser de lancer des insultes et des messages de haine. Anderlecht reconnaît aussi que son processus de recrutement peut être amélioré. Ainsi, à l’avenir, une plus grande attention sera accordée à l’examen des canaux de réseaux sociaux des candidats.