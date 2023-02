Un couple victime d’une intoxication au CO après un barbecue à Uccle

Cette fois, il ne s'agissait pas d'une chaudière à gaz, mais d'un appareil de barbecue que le couple avait utilisé dans le jardin et emporté trop rapidement à la cave. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw. Les services d'urgence ont été appelés à la Kriekenputstraat à Uccle vers 15 h 45 lundi après-midi pour une urgence médicale aiguë, mais lorsque les ambulanciers sont entrés dans la maison, leur compteur de CO s'est immédiatement éteint. Les deux occupants, une femme d'une quarantaine d'années et un homme d'une cinquantaine d'années, ont été évacués et emmenés à l'hôpital. Leur état ne mettait pas leur vie en danger.

Les pompiers sont également arrivés sur les lieux pour découvrir la cause de l'intoxication au CO. Il s'agissait notamment de vérifier le système d'eau chaude et de chauffage, qui s'est avéré fonctionner correctement.

"Nous avons découvert que, malgré le froid, le couple avait organisé un barbecue dans le jardin l'après-midi", a déclaré M. Derieuw. "Cependant, ils avaient ramené l'appareil à l'intérieur bien trop tôt, dans le sous-sol. Les charbons étaient encore fumants et le CO ainsi libéré s'est répandu dans la maison."

Les pompiers recommandent donc d'attendre un temps suffisamment long après un barbecue avant de déplacer l'appareil.