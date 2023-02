La police à la recherche de suspects armés à Bruxelles dans le quartier européen: l’intervention des unités spéciales est terminée (vidéo)

« La police a été avertie vers 18h00 d’un incident dans le quartier européen », explique Willemien Baert, la porte-parole du parquet. « Plusieurs suspects armés se seraient retranchés dans la zone. La police a bouclé le quartier et recherche maintenant ces personnes. Un hélicoptère de la police fédérale est également utilisé. »

Les habitants du quartier n’ont pas pu regagner leur domicile et se sont retrouvés bien obligés de trouver refuge durant plusieurs heures dans le café « Meeting Point ».

Alors que les unités spéciales ont mené une opération dans un immeuble du quartier vers 22h10, l’intervention a pris fin aux alentours de 23 heures. On ignore encore si quelqu’un a pu être arrêté ou non à la suite de cette intervention. Le parquet de Bruxelles n’a pas donné d’autres informations et a précisé que « l’enquête était en cours ».