En février 2022, Sarah Devos, Bas-Ohatoise de 30 ans, prenait son courage à deux mains et publiait une annonce sur Facebook, bientôt relayée dans nos pages. Son objectif : réunir une cagnotte suffisante pour pouvoir voyager « et profiter des derniers mois qu’il me reste à vivre », nous avait-elle confié.

La jeune femme, atteinte d’un cancer du sein BRCA2, stade 4, hormonodépendant et métastatique, qui touche les seins et les ovaires chez les femmes, s’était vue annoncer une espérance de vie de 3 ans, à l’âge de 28 ans. Après de longs et douloureux traitements qui ont eu le mérite de « bloquer » son cancer au repos, et après une ovariectomie, Sarah décidait de stopper tout traitement. Une pause pour souffler et être capable de voyager, sa grande passion.