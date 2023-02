La moitié des détenus vont à fond de peine: «Dangereux pour la récidive»!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la demande du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), cinq tables rondes viennent de se tenir à propos de la surpopulation carcérale. L’une concernait l’exécution des peines. Le constat est criant : très peu de détenus obtiennent une libération conditionnelle. « Si l’on analyse les chiffres, on peut dire que la moitié des détenus vont à fond de peine », s’alarme Olivia Nederlandt, professeur de Droit pénal à Saint-Louis Bruxelles et animatrice de cette table ronde. « C’est un problème car plusieurs études montrent que la récidive est plus importante chez ces détenus-là, par rapport à ceux qui sont libérés plus tôt, sous conditions. En Belgique, on n’a pas d’études précises sur le sujet mais cela viendra un jour puisque le ministre vient de mettre en place un moniteur de la récidive, avec l’INCC ».

La proportion de détenus libérés à fond de peine est passée de 55,7 % en 2016 à 58,1 % en 2020. On remarque une baisse en 2021 (43,2 %), sans doute liée à la pandémie de coronavirus.