Une jeune militaire couronnée Miss Belgique 2023? Noémie Rosato, de Nandrin, est chargée des relations publiques pour le département Génie de la Défense belge mais fait aussi partie des 32 finalistes de Miss Belgique 2023 dont la finale aura lieu samedi 11 février, dès 20h30, en direct de La Panne. Sexy, les militaires? Évidemment! - D.R.

Par L.B.

Noémie Rosato, 25 ans, de Nandrin (province de Liège), est finaliste de Miss Belgique 2023 mais elle a un profil un peu atypique puisqu’elle est aussi militaire. Elle travaille à la Défense et a suivi une formation pour laquelle elle a dû porter le fameux treillis. « Je suis rentrée comme réserviste en septembre 2021 après avoir répondu à une petite annonce pour un job dans la communication. Étant diplômée dans ce secteur, même si je viens plutôt du milieu culturel, j’ai eu envie de tenter l’aventure » explique Noémie. « La fonction exigeait d’être militaire. Du coup, j’ai eu une formation d’un mois qui est un peu un condensé de la formation de plusieurs mois qu’on reçoit quand on veut intégrer l’armée. On y a appris les bases qui sont importantes si on doit, un jour, partir en mission. J’ai donc un grade de sergent pour le moment ». Voilà comment Noémie s’est retrouvée à porter le treillis.

Aujourd’hui, elle travaille donc en tant que chargée de communication pour le département Génie. « C’est un contrat renouvelable 3 fois 1 an, voire 5, après quoi il faudrait resuivre une autre formation de quelques mois pour pouvoir rester ». N’est-ce pas incompatible avec le concours de Miss Belgique ? « J’ai eu des contacts avec des responsables pour leur expliquer que je souhaitais faire le concours et ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de problème tant que ça respecte des valeurs militaires, ce qui est le cas. Ils m’ont donc laissé faire, ce n’est pas un problème pour eux et je crois même que ça leur fait un peu de pub aussi ».

Une rencontre avec la ministre Et elle a même reçu un soutien de poids en la personne de la ministre Dedonder. « J’ai rencontré Noémie, sergent à la Défense et finaliste du concours Miss Belgique. Un échange très intéressant sur son expérience plutôt inédite. On compte sur elle pour porter nos couleurs », a ajouté la ministre sur sa page Facebook., à propos de Noémie.

Un reportage sur sa candidature à Miss Belgique et son travail à la Défense a d’ailleurs été diffusé sur RTL-TVi le week-end dernier dans le journal de 19h30. Cette semaine, Noémie et les 31 autres finalistes sont réunies dans un hôtel à La Panne pour préparer la finale. Au programme, un maximum de répétitions des chorégraphies et des défilés, en bikini et robe du soir, pour que tout soit parfait le jour J. La finale sera de nouveau présentée par l’ex-Miss Virginie Claes et l’animateur de radio Gaëtan Bartosz. On annonce la présence de Leila Lopes, une reine de beauté angolaise qui a été couronnée Miss Univers 2011, dans le jury, aux côtés notamment de Darline Devos, présidente du comité Miss Belgique.